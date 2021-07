https://it.sputniknews.com/20210727/il-ministro-speranza-non-esclude-lobbligo-vaccinale-per-gli-insegnanti-valuteremo-12284438.html

Il Ministro Speranza non esclude l’obbligo vaccinale per gli insegnanti: “Valuteremo”

Il Ministro Speranza non esclude l’obbligo vaccinale per gli insegnanti: “Valuteremo”

Il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla trasmissione Controcorrente su Rete 4 ha ribadito la propria convinzione sull'importanza della...

Il Ministro Speranza, intervenendo alla trasmissione di Rete 4, non ha escluso la possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale per gli insegnanti al fine di riprendere l’anno scolastico in sicurezza a settembre: Il governo starebbe quindi riflettendo sull’ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale anche per i docenti, una questione che era rimasta fuori dal decreto sulle nuove regole Green Pass. Speranza sottolinea ad ogni buon conto che il programma di vaccinazione starebbe procedendo bene ad un ritmo che si aggira intorno al mezzo milione di dosi al giorno con un totale di 65,5 milioni di dosi già somministrate, per un totale di un 56% degli italiani completamente vaccinati.

