I talebani rivendicano l'abbattimento di un elicottero afghano nella provincia di Helmand

"Vicino al centro del distretto di Nad-e-Ali, nella provincia di Helmand, un elicottero militare afghano è stato abbattuto da militanti talebani*. Abbiamo anche occupato il centro del distretto di Nad-e-Ali e catturato il suo capo della polizia", ha scritto Mujahid su Twitter.Molti afghani sono stati uccisi e feriti nell'attacco, con armi e munizioni sequestrate, hanno aggiunto i talebani.Le fonti governative forniscono una versione differenteTuttavia, Pajhwok Afghan News ha riferito, citando fonti militari, che l'elicottero avrebbe effettuato un atterraggio di emergenza nella provincia di Helmand per motivi tecnici a seguito di un'operazione contro i talebani.Nessuna vittima è stata registrata, secondo l'esercito afghano. Le persone a bordo sono state evacuate in sicurezza anche se il velivolo è poi andato distrutto.L'Afghanistan ha registrato un'ondata di violenza nelle ultime settimane quando i talebani hanno intensificato la loro offensiva dopo che le truppe internazionali hanno iniziato a ritirarsi dal paese a maggio. Il ritiro delle truppe è stato uno dei punti dell'accordo che talebani e Stati Uniti hanno raggiunto a Doha nel febbraio dello scorso anno.* Gruppo terroristico bandito in Russia

