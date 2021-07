https://it.sputniknews.com/20210727/green-pass-si-o-no-la-certificazione-che-divide-filiere-e-societa-12294761.html

Green pass sì o no? La certificazione che divide filiere e società

Green pass sì o no? La certificazione che divide filiere e società

Non è ancora entrato in vigore eppure il green pass divide fortemente la società e le filiere surriscaldando gli animi. Da una parte i ristoratori si sentono... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T19:00+0200

2021-07-27T19:00+0200

2021-07-27T20:58+0200

green pass

interviste

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294705_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_026e6a85461cbe54806cf3acab7277ed.jpg

Il green pass ha suscitato un movimento di protesta in tutto il Paese e le reazioni da parte della ristorazione e dei locali pubblici non si sono fatte aspettare. Dopo mesi di restrizioni e di chiusure numerosi imprenditori, proprietari di bar e ristoranti temono che la certificazione verde porti ad ulteriori perdite mettendo in ginocchio un intero settore. In Veneto a muovere la protesta è l’associazione Ristoratori Veneto e Ho.re.ca., che ha raggiunto quota 2 mila associati, con l’iniziativa #Iononcisto.Di un parere diametralmente opposto è la proprietaria dell’enoteca letteraria di Palermo “Prospero” che vede nel green pass la strada da seguire per offrire servizi in totale sicurezza ai propri clienti. Sull’entrata dell’enoteca ancor prima del 6 agosto è già affisso un messaggio che parla da solo: “No vax, no drink”. Sputnik Italia ha raccolto la posizione di Alessia Brescia, portavoce dell’associazione “Ristoratori Veneto e Ho.re.ca. e di Cinzia Orabona, rappresentante legale dell’enoteca letteraria “Prospero”.— Alessia Brescia, ci parli della vostra iniziativa “#Iononcisto” alla quale hanno aderito numerosi ristoratori. Perché siete contrarti al green pass?Non possiamo mettere nuovamente a rischio le nostre imprese, avremo il 30-40% in meno di persone che verranno a mangiare da noi: c’è chi ha prenotato il vaccino ma ce l’ha a settembre o ottobre, inoltre abbiamo 4 milioni di ragazzi dai 12 a 19 anni non ancora vaccinati. Questo implica che il genitore vaccinato può entrare al ristorante e il ragazzino no; si tratta di famiglie che non andranno a mangiare fuori. Lo capisco dai feedback che arrivano sulla nostra pagina.Inoltre è una discriminazione, come categoria ci mette alla porta a fare i controllori, ma noi non siamo controllori, non abbiamo l’autorità a controllare i documenti delle persone. E chi non ci vuole dare i documenti o chi vuole scegliere di non fare vedere i dati sensibili? Noi che cosa dobbiamo fare: litigare con il cliente? Per l’ennesima volta siamo costretti a rimetterci per colpe non nostre dopo mesi di chiusure forzate. Fino a ieri andava bene il distanziamento ed il gel, adesso non va più bene? C’è una discrepanza di idee e di attuazione di regole inapplicabili.— Quello che chiamano un modo per avere maggiori libertà secondo voi porterà ulteriori perdite alle vostre attività?Non è giusto inoltre applicarlo a noi e ad altri no. O si applica a tutti veramente, compresi i supermercati, o non si fa. Sempre noi sul patibolo - no. È un comparto che ha già perso tantissimo, 50 mila aziende e ristoratori hanno chiuso, tanti si sono tolti la vita. Non abbiamo una prospettiva di futuro, abbiamo solo paura di aprire le nostre saracinesche perché non sappiamo che cosa ci capiterà.— Cinzia Orabona, ci parli della vostra iniziativa “No vax, no drink”. Quali sono state le reazioni? Avete registrato un minor afflusso al locale dopo l’affissione del cartello?— Da domenica scorsa è partita la mia iniziativa, ovvero sia l’obbligo di presentare il green pass, almeno una dose di vaccino o il tampone negativo ed ha trovato fra i miei avventori un ottimo riscontro. Le persone che già frequentavano Prospero sono ben liete di mostrarmi questi documenti. I nuovi avventori sono aumentati perché moltissima gente è venuta per sostegno e solidarietà nei miei confronti dopo che sono stata riempita di calunnie e minacce da parte dei no vax. Molte persone hanno mostrato solidarietà venendo al mio locale a bere qualcosa perché si sentono di certo più sicuri rispetto a qualsiasi altro posto in città che ancora non prevede questo tipo di controllo.— Ho letto i commenti negativi su Facebook sotto al suo annuncio. Il green pass divide la società e anche la vostra categoria, che ne pensa a riguardo?L’aumento dei contagi non corrisponde all’aumento delle ospedalizzazioni, questo avviene perché il vaccino funziona. Anche io che sono vaccinata posso contrarre il virus, posso trasmettere il virus, ma è certo che se lo contraggo trasmettendolo poi ad un vaccinato questo nel 99% dei casi non finirà in rianimazione.L'opinione dell'autore potrebbe non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210726/gli-ioapro-tornano-martedi-a-roma-in-piazza-contro-il-green-pass-12279766.html

ciao ciao no x sempre! è un atto discriminatorio razziale fondato sul nulla , fatto da l nulla , anti scienza anti gente sana! copiato da un massomaccarone! 2

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Santi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

green pass, interviste, coronavirus