https://it.sputniknews.com/20210727/giustizia-verso-laccordo-con-il-m5s-ma-ora-e-scontro-con-forza-italia-e-lega-12285096.html

Giustizia, verso l'accordo con il M5S. Ma ora è scontro con Forza Italia e Lega

Giustizia, verso l'accordo con il M5S. Ma ora è scontro con Forza Italia e Lega

Forza Italia, appoggiata dalla Lega, chiede di inserire nel perimetro della riforma del processo penale anche l'abuso d'ufficio. Il relatore Vazio: "Così rischia di naufragare tutto".

2021-07-27T13:20+0200

2021-07-27T13:20+0200

2021-07-27T13:20+0200

riforma

m5s

giustizia

forza italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/839/72/8397284_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9bdfcc67c4be4b3f7ac5cf0323cbd3f3.jpg

"Credo che quando si dialoga si coopera anche su punti in cui non si è d'accordo poi un punto di caduta importante si può trovare”. Lo ha detto ieri il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla festa di Articolo 1 a Bologna, fiducioso che si possa arrivare ad un’intesa tra tutte le forze politiche sul testo della riforma del processo penale in commissione giustizia.La riforma Cartabia arriverà venerdì prossimo in aula alla Camera, mentre nella giornata di oggi dovrebbero iniziare le votazioni sui circa 400 emendamenti individuati come “prioritari”. In totale, ne sono stati depositati 1.630, la maggior parte a firma M5S. Su questo, come riferisce l’Adnkronos, ci sarebbe già una bozza di intesa con il premier Mario Draghi e la Guardasigilli. I vertici del Movimento, però, secondo la stessa agenzia, aspetterebbero di vedere il testo per parlare di “accordo raggiunto”. In casa pentastellata, intanto, si prende atto dell’apertura di Palazzo Chigi e così un compromesso per scongiurare lo strappo sul voto di fiducia sembra essere più vicino. Una richiesta che "rischia di far naufragare tutto", secondo Franco Vazio, relatore Dem della riforma, citato da Askanews. Quello dell’abuso d’ufficio, incalza, è un tema che “con il processo penale non c’entra”. “Lavorare in un’altra direzione – avverte - mina alle fondamenta una riforma che non riguarda solo la Giustizia, ma che è anche la spina dorsale del Pnrr”.Il Pd preme per chiudere la partita prima del mese di agosto, ma le incognite restano ancora molte. "A nessuno sfugge che esista il problema oggettivo della riforma dell'attuale disciplina dell'abuso d'ufficio relativo ai sindaci, che può però essere fatto confluire opportunamente e più naturalmente nell'esame di quel progetto alla ripresa di settembre", ha detto anche il capogruppo Dem in commissione Affari costituzionali della Camera, Stefano Ceccanti. "Anche per questa ragione non si capisce perché si ritenga ora di dover spostare quel tema nell'ambito della riforma della giustizia, mettendo in pericolo la tempistica concordata, la scelta qualificante di chiuderne l'esame alla Camera entro i primi di agosto", dice rivolto al centrodestra di governo. Anche Italia Viva si dice disponibile a votare la fiducia alla riforma così com'è. “Deciderà il presidente del Consiglio”, ha detto ieri Matteo Renzi.

https://it.sputniknews.com/20210725/giustizia-cinque-stelle-ancora-divisi-sulla-fiducia-alla-riforma-cartabia-12260793.html

https://it.sputniknews.com/20210717/giustizia-il-sondaggio-sui-referendum-si-dal-56-per-cento-degli-italiani-12175984.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

riforma, m5s, giustizia, forza italia, politica