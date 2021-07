https://it.sputniknews.com/20210727/eni-continua-la-marcia-verso-una-transizione-energetica-equa-12289145.html

Eni continua la marcia verso una transizione energetica equa

Eni continua la marcia verso una transizione energetica equa

Eni ha firmato alcuni accordi con KazMunaiGas per lo sviluppo di progetti nell’ambito delle energie rinnovabili, idrogeno e biofeedstock in Kazakistan e ha... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T13:58+0200

2021-07-27T13:58+0200

2021-07-27T13:58+0200

interviste

eni

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/106/63/1066345_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_68f7a18330ddc325db2e9a9bdb9e9e8e.jpg

Continua la storica collaborazione, ormai da tre decenni. Eni con il Kazakistan, prima di Nursultan Nazarbaev, ora di KassymJomart Tokayev, prima con il gas a Karachaganak e il petrolio a Kashagan, e dal 2020 con i rinnovabili. Eni è presente in Kazakistan dal 1992 dove è cooperatore del giacimento di Karachaganak ed equity partner in diversi progetti nel Mar Caspio settentrionale, tra cui il giacimento di Kashagan. Nel 2018 Eni è diventata cooperatore nel blocco esplorativo Isatay e Abay, con la compagnia statale KMG.Ma poi inizia il cambio di strategia verso la transizione energetica, e nel 2020 Eni ha lanciato il suo primo progetto sulle energie rinnovabili in Kazakistan attraverso l'avvio del parco eolico Badamsha, da 48 MW, situato nella regione di Aktobe, con una produzione annua di energia elettrica di circa 195 GWh e un risparmio complessivo di CO2 di 172.000 tonnellate all'anno. L'azienda è ora impegnata nella costruzione della seconda fase del progetto, con 48 MW di capacità aggiuntiva. Nel marzo 2021, Eni ha inoltre inaugurato i lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico da 50 MW nel sud del Kazakistan.E ora un ulteriore nuovo passo verso la strategia della società per una transizione energetica equa e la decarbonizzazione. L'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi ha incontrato ieri il Presidente della Repubblica del Kazakistan, KassymJomart Tokayev, e il Primo Ministro, Askar Mamin. Durante l'incontro, Eni e KazMunaiGas hanno siglato accordi di cooperazione per lo sviluppo di progetti nell’ambito delle energie rinnovabili, idrogeno e biofeedstock in Kazakistan, rafforzando così la loro partnership storica.In Kazakistan, Eni, attraverso la sua controllata locale attiva nel settore delle rinnovabili ArmWind LLP, è uno degli attori chiave dello sviluppo del settore delle energie rinnovabili attraverso la realizzazione di due parchi eolici e di un impianto fotovoltaico per una capacità totale di circa 150MW.Continua l’espansione di Eni anche in Europa. Nello stesso giorno la società ha annunciato altri due accordi nell’ambito dei rinnovabili.Eni, tramite Eni gas e luce, ha acquisito dai relativi soci fondatori la società Dhamma Energy Group, titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Francia e in Spagna. Il portafoglio impianti di Dhamma include una pipeline di progetti in vari stadi di maturità di quasi 3 GW, distribuita nei due paesi, ed anche impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione in Francia per circa 120 MW.Inoltre sempre ieri, Eni, attraverso Eni gas e luce, ha siglato un accordo con Azora Capital per l’acquisizione di un portafoglio di nove progetti di energia rinnovabile in Spagna. L’operazione prevede l’acquisizione di tre impianti eolici in esercizio e un impianto eolico in costruzione nel centro-nord del paese, per un totale di 230 MW, e cinque grandi progetti fotovoltaici in avanzato stato di sviluppo per circa 1 GW. Per tutti gli impianti attualmente in costruzione e in sviluppo, Eni ed Azora lavoreranno insieme per garantire l’entrata in produzione entro il 2024. Inoltre, Eni e Azora stanno lavorando a una più ampia intesa strategica per ampliare ulteriormente la piattaforma di energia rinnovabile di Eni in Spagna.Eni gas e luce è presente nel mercato dell’energia retail francese dal 2003 attraverso Eni Gas & Power France, e conta 1.3 milioni di clienti, mentre in Spagna è operativa con Aldro Energía Y Soluciones S.L., società controllata al 100% e attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali e grandi, piccole e medie imprese. A febbraio 2021, inoltre, Eni ha siglato un accordo con X-Elio per l’acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna per una capacità complessiva di 140 MW.L'opinione dell'autore potrebbe non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210315/eni-rinnova-laccordo-con-politecnico-di-milano-descalzi-strategico-per-transizione-energetica-10269664.html

https://it.sputniknews.com/20210621/eni-annuncia-la-scoperta-di-nuovi-giacimenti-sottomarini-di-gas-e-petrolio-in-norvegia-11834120.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

interviste, eni, gas