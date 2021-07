https://it.sputniknews.com/20210727/elon-musk-critica-apple-12292093.html

Elon Musk critica Apple

Il numero uno di Tesla Elon Musk ritiene che Apple stia utilizzando quantità eccessive di cobalto.

Musk ha osservato che il colosso tecnologico di Cupertino è il maggior consumatore di cobalto per produrre batterie per smartphone, tablet e computer. Nel 2019 diverse aziende, tra cui Tesla e Apple, sono state denunciate per violazioni dei diritti umani nell'estrazione di cobalto nel continente africano. Secondo gli addetti ai lavori, "Apple" sta valutando la possibilità di produrre i propri veicoli elettrici, che competeranno con i prodotti di Elon Musk.

