De Luca ai no-vax: chi va in piazza a dire scemenze è nemico dell’economia

Secondo il suo stile pragmatico, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a quanti si apprestano a invadere le piazze per altri due giorni di manifestazioni no vax e no green pass, ha affermato che: “Quelli che vanno in piazza a dire scemenze sono i nemici dell’economia, del lavoro e della vita”.Perché la politica deve “ascoltare tutti”, però poi deve “anche decidere ciò che è giusto per la tutela della salute e per la ripresa dell’economia”.La galassia no-vax, no green pass torna in piazzaDopo le manifestazioni non autorizzate di sabato la galassia frastagliata di movimenti no-vax e no al green pass, si riunirà nelle piazze italiane ancora una volta per far sentire la loro voce e per sentirsi un po’ più numerosi di quanto dice che realmente sono un recente sondaggio Demopolis.Torneranno a invadere Milano rigorosamente non vaccinati. Questa volta i comitati promotori si sono premurati di avvisare la Questura per dire che saranno tra i 400 ed i 500, quindi se staranno ben larghi e distanziati potranno agevolmente dare l’idea di avere riempito la piazza.Ma anche oggi si sono svolti dei cortei a Milano e sono ben tre: piazza Castello, piazza San Carlo e piazza della Scala.A queste segnale alla Questura di Milano se ne potrebbe aggiungere una quarta che però non è stata autorizzata, ma che parte dal web dove il passa parola digitale potrebbe portare alla formazione della quarta manifestazione a piazza Fontana.In tanto su Telegram procede la vendita dei green pass a peso d’oro per chi non vuol vaccinarsi.

