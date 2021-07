https://it.sputniknews.com/20210727/danimarca-un-vaccinato-su-cinque-con-tanto-di-green-pass-trovato-positivo-alla-variante-delta-12286065.html

Danimarca: Un vaccinato su cinque con tanto di green pass trovato positivo alla variante Delta

Danimarca: Un vaccinato su cinque con tanto di green pass trovato positivo alla variante Delta

Più di un quinto dei danesi vaccinati e a cui è stato rilasciato il ‘Pass Covid’, l’equivalente del nostro Green Pass, è stato trovato positivo alla variante... 27.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

danimarca

mondo

Ben il 22% delle persone infette dalla variante Delta erano in possesso del Pass coronavirus. La maggior parte di queste si era tuttavia sottoposta ad una sola somministrazione del vaccino, elemento che sta facendo riflettere autorità sanitarie e politica, non solo in Danimarca, sull’opportunità di concedere il lasciapassare già dopo il primo inoculo del vaccino.Secondo l'ultima stima dell’SSI, la variante delta rappresenta fino al 91,2% dei nuovi contagiati dal coronavirus, rendendo questo ceppo il più dominante in Danimarca.Tuttavia, nonostante la protezione apparentemente più scarsa, Palle Valentiner-Branth ha sottolineato che anche un singolo inoculo può ancora contribuire a un'esperienza più lieve con la malattia se si dovesse essere infettati.Al contrario, ha osservato ancora Palle Valentiner-Branth, citando i dati della SSI, secondo cui solo lo 0,1% delle persone completamente vaccinate è stato trovato infetto da COVID-19: "Quando sei completamente vaccinato, raramente vediamo che vieni contagiato”.Jørgen Eskild Petersen, professore presso il Dipartimento di Medicina Clinica dell'Università di Aarhus, ha invece definito "preoccupante" che le persone possano ancora uscire e utilizzare il loro Pass, pur essendo infettate dalla variante.Per rimediare a questo, ha proposto di distribuire i green pass solo dopo la seconda somministrazione, citando un importante studio britannico secondo il quale sia AstraZeneca che Pfizer forniscono una protezione del solo 30% dopo il primo inoculo.I partiti danesi sono tuttavia restii a cambiare le regole in corsa per ragioni tecniche ma anche per il rischio di perdere fiducia da parte della popolazione.Liselott Blixt, portavoce per la salute del Partito popolare danese nazionale-conservatore, ha sostenuto che oramai è troppo tardi per cambiare le regole e ha piuttosto esortato i cittadini a mantenere la prudenza.

raus jUEde Queste vaccinazioni stanno diventando come la vecchia pubblicità dei rasoi bilama: la prima taglia il pelo, la seconda... E siccome oggi i rasoi sono arrivati a cinque lame, prepariamoci a green pass in formato taccuino. 0

ken shiro qualche notizia filtra dal regime di apartheid sanitario anale vaccinale e si sanno , sono piu di 1 su sono il 100% , anche il guardian e il times ne parlano che sono di kill gates amici 0

