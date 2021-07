https://it.sputniknews.com/20210727/ce-vapore-acqueo-su-ganimede-la-luna-gigante-di-giove-12292600.html

C’è vapore acqueo su Ganimede, la luna gigante di Giove

Un satellite che riserva continuamente sorprese, la probabile presenza di acqua in atmosfera apre nuovi e fantastici scenari ai planetologi. 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T23:17+0200

2021-07-27T23:17+0200

2021-07-27T23:17+0200

giove

spazio

Ganimede avrebbe sulla sua superficie acqua allo stato gassoso: vapore acqueo. Una ricerca dedicata al satellite di Giove, il più grande del sistema solare (è grande quanto il pianeta Mercurio), ha presentato una teoria che se fosse confermata da ulteriori sviluppi aggiungerebbe un interessante tassello nella comprensione del satellite.La ricerca è stata condotta dall’Istituto Reale di tecnologia di Stoccolma (Kth), riporta l’Ansa ed è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.In un primo momento lo studio di quelle immagini aveva portato a credere che si fosse in presenza di un debole campo magnetico. Delle emissioni in atmosfera davano questa interpretazione.Ma allo stesso tempo furono individuate molecole di ossigeno libero e nella forma di singoli atomi.L’analisi approfondita delle immagini scattate tra il 1998 e il 2010 dallo strumento scientifico a bordo dell’Hubble ha permesso di giungere alla conclusione che su Ganimede vi sia una liberazione di vapore acqueo in determinate ore del giorno, più calde, che proviene dalla superficie totalmente ghiacciata del satellite di Giove.Ulteriori dubbi potranno essere sciolti dalla missione Esa Juice, il cui lancio è previsto per il 2022 e a cui partecipa anche l’Agenzia spaziale italiana (Asi).

2021

giove, spazio