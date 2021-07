https://it.sputniknews.com/20210727/canone-rai-scorporo-dalla-bolletta-elettrica-per-volere-dellunione-europea-12288605.html

Canone Rai, scorporo dalla bolletta elettrica per volere dell’Unione Europea

Canone Rai, scorporo dalla bolletta elettrica per volere dell’Unione Europea

Fuori dalla bolletta dell'energia elettrica il Canone Rai, bisognerà trovare un altro modo per riscuotere il tributo ed evitare che si torni al vecchio... 27.07.2021, Sputnik Italia

L’introduzione del Canone Rai nella bolletta elettrica degli italiani doveva essere la soluzione per risolvere l’annoso problema del mancato pagamento da parte di molti, inoltre la rateizzazione automatica che distribuiva il peso della tassa televisiva durante l’anno la rendeva anche meno “dolorosa”. Ma non solo, perché questa soluzione aveva contribuito all’abbattimento del Canone Rai.Tutto questo all’Unione Europea non è piaciuto e ha chiesto al governo italiano di scorporare il Canone Rai dalla bolletta elettrica perché considerato un “onere improprio”.Lo scorporo voluto dall’Unione Europea, sarà previsto nella prossima legge sulla concorrenza, di cui il presidente del Consiglio Mario Draghi e il suo staff se ne starebbero occupando direttamente.A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero, che spiega come la nuova legge dovrebbe eliminare quei freni che tengono l’economia italiana ferma al palo da decenni.Il Canone Rai non più in bollettaNello specifico, secondo l’Ue, i 9 euro prelevati per dieci mesi all’anno, hanno sì eliminato l’evasione del tributo, ma hanno fatto apparire le bollette più care agli occhi degli italiani.Insomma, l’Ue vuole che i cittadini possano vedere quanto effettivamente pagano di corrente elettrica, scorporando le altre tasse.L’Italia ha però tempo fino alla fine del prossimo anno per applicare in concreto la modifica e comunque siamo ancora nella di definizione della legge, ma è chiaro che Draghi dovrà studiare un altro sistema per far pagare agli italiani il Canone Rai o altrimenti si tornerà al vecchio sistema, con il rischio che il canone aumenti nuovamente.

