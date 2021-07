https://it.sputniknews.com/20210727/bollettino-di-oggi-4522-contagi-24-morti-2418-guariti-12292830.html

Covid in Italia: risalgono contagi, sopra 70mila i positivi

Covid in Italia: risalgono contagi, sopra 70mila i positivi

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 4.522 casi di Covid su 241.890 tamponi effettuati, rivela il bollettino del ministero della Salute. 27.07.2021, Sputnik Italia

65.887.954 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi; 30.558.065 persone (56,58% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.Con i 4.522 contagi odierni, 1.405 in più rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.325.046.Nell'ultimo giorno a 2.418 persone, 304 in più di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.126.741, pari a circa il 95,4% dei casi totali.I morti per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 24, 2 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia per Covid sono decedute nel Paese 127.995 persone, poco meno del 3% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 70.310, in aumento di 2.074 rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 68.510, pari a circa il 97,4% del totale. I ricoverati con sintomi sono 1.611, 99 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 189, 7 in più di ieri a fronte di 16 nuovi ingressi.Il Veneto è la regione col maggior numero di nuovi casi, pari a 804, mentre il Lazio ha il maggior numero di pazienti nelle terapie intensive con 35 e ricoverati con sintomi con 254. Valle d'Aosta e Molise sono le uniche regioni con casi sotto dieci, rispettivamente 5 e 1.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 241.890 tamponi con un tasso di positività dell'1,9%, in calo dell'1,7% rispetto a ventiquattro ore fa.

Irina Derefko Come fanno a saperlo? 0

raus jUEde Ormai si viaggia mediamente sotto i 100 mila vaccinati al giorno come prima somministrazione. Numeri con i quali il Governo e il generale Zelig falliranno gli obiettivi di vaccinazione fissati. E' evidente che assisteremo all'assalto finale della macchina vaccinatrice, che si concretizzerà in terrorismo mediatico, dati taroccati e obblighi di vaccinazione illegittimi per categorie di lavoratori (in particolare pubblici dipendenti) che non possono difendersi, considerato anche che la magistratura italiana, la cui immane corruzione ne richiederebbe lo scioglimento totale, si sta facendo "perdonare" obbedendo agli ordini di Draghi. Perciò, vista la situazione, prima inizia la guerra civile, è meglio è. 0

