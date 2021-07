https://it.sputniknews.com/20210727/bassetti-spiega-lobiettivo-della-vaccinazione-anti-covid-evitare-ospedale-non-contagi-12288843.html

Bassetti spiega l'obiettivo della vaccinazione anti-Covid: "evitare ospedale, non contagi"

Bassetti spiega l'obiettivo della vaccinazione anti-Covid: "evitare ospedale, non contagi"

Dire che i vaccini contro il coronavirus in circolo non hanno superato abbastanza sperimentazioni è una fake news per l'infettivologo del San Martino di... 27.07.2021, Sputnik Italia

Matteo Bassetti ha chiarito durante 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus che l'obiettivo e l'importanza della vaccinazione contro il coronavirus è evitare che le persone infettate finiscano in ospedale, in quanto i soggetti immunizzati, anche se appartenenti a categorie di rischio, nel caso peggiore avranno una forma influenzale leggera.Ha poi rilevato che il vaccino, pur limitando la trasmissibilità del virus, non è in grado di neutralizzare con certezza il contagio."Ovviamente il vaccino riduce la possibilità di contagio, non la azzera, ma è molto più rara la possibilità di contagiarsi".Infine ha risposto alle osservazioni dei no-vax e scettici dei vaccini anti-Covid, convinti che i farmaci non siano sicuri perché non hanno passato abbastanza test."E' un'assoluta fake news dire che questo vaccino non è sicuro perché non è stato sperimentato abbastanza. La tecnologia mRna nasce nel 1990. La fase sperimentale non è durata poco, è durata il giusto. - Per sostenere la sua tesi ricorre ad un esempio noto in particolare ai cittadini del capoluogo ligure.- Se per costruire il Ponte di Genova ci ho messo un anno, allora vuol dire che il ponte è insicuro perché di solito ci vogliono 20 anni per costruire un ponte? Ovviamente, essendo un periodo particolare della storia, per la sperimentazione di questo vaccino è stato arruolato in 5 mesi un numero di volontari che di solito riuscivamo a ottenere in 5 anni".Riguardo alle argomentazioni 'complottistiche" dei no-vax, dalla rete 5G al fatto che i sieri provochino la sterilità, Bassetti ha fatto notare che "se uno crede agli asini che volano è liberissimo di farlo, ma io che sono uomo di scienza non ci credo".Relativamente all'obbligo vaccinale, Bassetti è possibilista per alcune categorie, come personale sanitario e forze dell'ordine, mentre per gli altri "le persone sono libere di fare quello che vogliono, ma poi non ci vengano a dire che noi non gliel'avevamo detto," aggiungendo che "è un peccato" non sfruttare l'opportunità offerta dallo Stato per vaccinarsi gratuitamente.

