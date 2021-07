https://it.sputniknews.com/20210727/auto-volante-sbalordisce-passeggeri-di-unaltra-macchina---video-12282555.html

'Auto volante' sbalordisce passeggeri di un'altra macchina - Video

Alcuni californiani hanno assistito a un incidente più simile a un'acrobazia della saga "Fast & Furious" o del videogioco GTA. Un'auto ha perso il controllo e... 27.07.2021, Sputnik Italia

virale

società

L'incredibile video mostra l'auto mentre prende il volo ad alta velocità da una strada parallela, lasciandosi dietro un'enorme coda di fumo e polvere. Pochi istanti dopo, si schianta violentemente sull'asfalto. "Direi che probabilmente è arrivata ad un'altezza di circa 50 piedi (15 metri circa)", ha detto alla CBS Brian Conejo, un impiegato di un'officina meccanica che ha visto l'incidente il giorno successivo su un monitor di sorveglianza. Suggerisce che l'auto viaggiasse tra i 120 ei 160 chilometri all'ora. Secondo la California Highway Patrol, l'auto è stata coinvolta in una collisione e in un incidente stradale dopo essere uscita da una rampa d'ingresso. Per fortuna il conducente ha riportato solo lievi ferite. Ha avuto anche la fortuna di non finire tra le linee elettriche installate a lato della strada. Nel video potete vedere come, miracolosamente vi passa in mezzo durante il 'volo'.

