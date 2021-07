https://it.sputniknews.com/20210727/assalto-a-capitol-hill-poliziotto-mette-nei-guai-trump-12295038.html

Assalto a Capitol Hill, poliziotto mette nei guai Trump

L'agente di polizia del Campidoglio Harry Dunn: I partecipanti all'assalto sostenevano di essere venuti su invito di Trump.

Alla commissione speciale d'inchiesta sull'assalto al Congresso, uno degli agenti di polizia del Campidoglio ha affermato che i rivoltosi asserivano di essere venuti su invito dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Oggi alla prima udienza della commissione, hanno testimoniato quattro agenti delle forze dell'ordine. L'ufficiale di polizia del Campidoglio afroamericano Harry Dunn ha detto che la folla gridava di essere stata invitata dall'ex presidente Donald Trump. Secondo lui, i partecipanti all'assalto in risposta l'hanno apostrofato con insulti razzisti. Il sergente della polizia del Campidoglio Aquilino Gonell ha detto di aver prestato servizio in Iraq e di non aver riconosciuto i suoi connazionali. I manifestanti hanno spruzzato sostanze chimiche sugli agenti, ha detto Gonell. L'ufficiale di polizia metropolitana Michael Fanon ha parlato dopo e ha detto alla commissione che la folla lo ha picchiato con pugni e oggetti metallici. Nelle elezioni presidenziali americane dello scorso novembre ha vinto il candidato democratico ed ex vicepresidente durante l'amministrazione Obama Joe Biden. Il repubblicano Donald Trump non ha riconosciuto fino all'ultimo la sconfitta alle elezioni. I suoi sostenitori hanno preso d'assalto il Campidoglio il 6 gennaio dopo una manifestazione a Washington, i lavori del Congresso sono stati interrotti per diverse ore. A seguito dei disordini, un manifestante e un poliziotto sono rimasti uccisi. Dopo che le forze dell'ordine sono riuscite a sgomberare i rivoltosi dal Congresso, i legislatori hanno confermato la vittoria di Biden alle elezioni presidenziali. La Camera dei rappresentanti ha messo sotto accusa Trump con l'accusa di incitamento all'ammutinamento, tuttavia il Senato ha assolto Trump.

