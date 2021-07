https://it.sputniknews.com/20210727/ascia-misteriosa-scoperta-al-largo-della-norvegia-lascia-perplessi-i-ricercatori---foto-12280576.html

Ascia misteriosa scoperta al largo della Norvegia lascia perplessi i ricercatori - Foto

Secondo le parole di un ricercatore del Museo Marittimo Norvegese, ci potrebbe essere "una notizia da prima pagina" per quanto riguarda l’oggetto di metallo di... 27.07.2021, Sputnik Italia

Un'ascia cava, che gli archeologi credono possa risalire all'età del bronzo, è stata trovata a 12 metri di profondità sulla costa di Arendal, nel sud della Norvegia.L'ascia di bronzo, del peso di 327 grammi, è stata descritta come "ben conservata" ed è probabilmente il primo oggetto di metallo della preistoria trovato nelle acque norvegesi. Secondo i ricercatori, il luogo stesso della sua scoperta indica che l'ascia deve essere arrivata lì via nave.Ora, i ricercatori stanno lavorando per determinare quando e come l'ascia è finita sul fondo del mare. Una teoria, chiamata l'ipotesi della zavorra, è che l'ascia facesse parte di una nave di poche centinaia di anni fa, il che la renderebbe comunque un importante ritrovamento dell'epoca dei velieri. La seconda e più eccitante ipotesi, invece, è che l'ascia sia affondata più di 3.000 anni fa, insieme a un'imbarcazione proveniente dalla Scandinavia meridionale, o a una barca locale che navigava lungo la costa. Se corretto, questo lo renderebbe il primo sito di naufragio conosciuto dell'età del bronzo in Norvegia.L'ascia è stata trovata dal Museo Marittimo Norvegese in relazione alla registrazione di routine dei monumenti culturali.

