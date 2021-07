https://it.sputniknews.com/20210727/ansia-per-cristiano-ronaldo-sorella-ricoverata-per-covid-12295816.html

Ansia per Cristiano Ronaldo: sorella ricoverata per Covid

Ansia per Cristiano Ronaldo: sorella ricoverata per Covid

Katia Aveiro ha raccontato di essere peggiorata bruscamente negli ultimi giorni. "Tranne mia madre tutti a casa hanno preso il virus. Anche chi aveva fatto il... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T21:55+0200

2021-07-27T21:55+0200

2021-07-27T21:55+0200

coronavirus

cristiano ronaldo

portogallo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12295855_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_230ed7d2352f85aa73145bbee0747ad0.jpg

Katia Aveiro, sorella 44enne e cantante di professione del campione portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, ha fatto sapere tramite il suo profilo social di essere stata ricoverata in ospedale a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute: le è stata diagnosticata una polmonite, una complicazione del Covid che le era stato scoperto lo scorso 17 luglio.Nel post la sorella di CR7 ha comunque tranquillizzato, dicendo di migliorare grazie al lavoro dei medici.Katia ha poi ammesso di non essersi vaccinata contro il Covid, rilevando allo stesso tempo che anche tra i suoi amici "c’erano persone vaccinate e hanno avuto ricoveri e sintomi molto forti".Anche Cristiano Ronaldo ha avuto il Covid lo scorso autunno, tuttavia è stato asintomatico e si è rimesso in salute in poco tempo.

volpeneldeserto Durante l'estate era normale di prendere una polmonite prima del covid,dico in tempi normali.La cosa importante come sempre e' di non trascurare i primi sintomi ,curarsi tempestivamente con cure adatte domiciliari nei primi cinque giorni,cosa che non ha fatto la sorella di Cristiano Ronaldo,comunque buona guarigione 0

1

portogallo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, cristiano ronaldo, portogallo