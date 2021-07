https://it.sputniknews.com/20210727/allarme-dei-ricercatori-casi-di-demenza-triplicheranno-entro-2050-12296017.html

Allarme dei ricercatori: casi di demenza triplicheranno entro 2050

Secondo l'analisi della Alzheimer's Association, il numero di casi di demenza a livello globale triplicherà entro il 2050 per l'invecchiamento della... 27.07.2021, Sputnik Italia

Si aggiunge che il più grande aumento dei casi di demenza dovrebbe essere nell'Africa sub-sahariana, nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Ha aggiunto che "obesità, diabete e stili di vita sedentari nei giovani stanno crescendo rapidamente e questi sono fattori di rischio per l'insorgenza della demenza". Inoltre, il National Institute on Aging statunitense stima che le persone di età pari o superiore a 65 anni costituiranno il 16% della popolazione mondiale entro il 2050, rispetto all'8% del 2010.Lo scorso giugno era stata annunciata la scoperta di un farmaco in grado di rallentare la progressione del morbo di Alzheimer.

