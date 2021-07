https://it.sputniknews.com/20210726/verificac19-pronta-app-per-controllo-green-pass-per-commercianti-e-attivita-come-funziona-12276697.html

VerificaC19, pronta App per controllo green pass per commercianti e attività: come funziona

VerificaC19, pronta App per controllo green pass per commercianti e attività: come funziona

Vediamo passo a passo come funziona l'applicazione attraverso cui bisognerà verificare la validità del green pass. L'applicazione è stata sviluppata dal... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T14:43+0200

2021-07-26T14:43+0200

2021-07-26T14:43+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12258800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93485fb5eb4174bcaaa3e3606e281e9e.jpg

Come sappiamo dal prossimo 6 di agosto in alcune attività commerciali sarà necessario accedervi con il green pass. I gestori di bar, ristoranti, teatri, cinema, palestre, fiere, stadi e altre attività avranno l’onere del controllo dei rispettivi clienti.Per loro il Ministero della Salute ha sviluppato una applicazione, VerificaC19, scaricabile da smartphone con dispositivo Android e per dispositivi Apple con sistema operativo iOS.Al netto delle critiche all’applicazione, infatti alcuni commentano che non si potrebbe scaricare su Android 5 e 6 e 7, ma solo dalla versione Android 8, vediamo come funziona l’applicazione VerificaC19 con cui gli addetti delle attività commerciali dovranno verificare la validità del green pass.Come funziona app VerificaC19 per verificare green passL’applicazione è molto semplice da usare. Una volta scaricata dallo store del proprio dispositivo (Play Store o Apple App Store), aprirla e toccare sulla dicitura “Avvia scansione”.Avviando la scansione la prima volta compare un messaggio che fornisce alcune informazioni che riguardano l’ufficialità della app come unica autorizzata a fare il controllo perché collegata alla banca dati sanitaria del Ministero della Salute. Inoltre il messaggio chiede l’autorizzazione all’uso della fotocamera. Toccare quindi su “Avanti” per procedere.La app emette un breve suono e l’esito: “Certificazione valida” o “Certificazione non valida”.Inoltre fornisce il nome e cognome della persona e la data di nascita. Questi dati vanno confrontati con un documento di identità.Procedura terminata, toccare su “Prossima scansione” per andare avanti.

Don Camillo Molto bene! Ho anche provato l'app col mio Greenpass. Funziona ottimamente! Inquadrare il QR e.... "Beep greenpass valido" 👍👍👍 5

Ame Vant "salve, due cappucci e due brioches, grazie "... "favorisca i documenti"..... Che figata eh 4

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia