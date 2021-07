https://it.sputniknews.com/20210726/un-semplice-trucco-per-pulire-la-teglia-del-forno-senza-doverla-strofinare---video-12283413.html

Un semplice trucco per pulire la teglia del forno senza doverla strofinare - Video

Un semplice trucco per pulire la teglia del forno senza doverla strofinare - Video

Forse sai quanto risulta scomodo pulire padelle, teglie e piatti imbrattati di avanzi di cibo e grasso. Questo metodo insolito ti aiuterà a pulire una teglia o... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T23:39+0200

2021-07-26T23:39+0200

2021-07-26T23:39+0200

virale

società

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283452_0:1313:2048:2465_1920x0_80_0_0_1594e400feea9f8dd10b3a200cb2bdc4.jpg

L'utente tedesca di TikTok @acelya_t.h.46 ha condiviso la sua curiosa tecnica. Ma in cosa consiste? Innanzitutto occorre posizionare una pastiglia per lavastoviglie al centro della padella o della teglia da pulire. Dopodichè serve versare un po' di detersivo per piatti. Infine versare l'acqua bollente. Il gioco è fatto!Il post è diventato virale e ha accumulato oltre 9 milioni di visualizzazioni su TikTok. Gli utenti della piattaforma hanno ringraziato la blogger per aver mostrato questo semplice ma efficace trucco.

2021

