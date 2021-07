https://it.sputniknews.com/20210726/turismo-la-proposta-di-federalberghi-aspettativa-per-i-dipendenti-no-vax-12273642.html

Turismo, la proposta di Federalberghi: "Aspettativa per i dipendenti no-vax"

Per il presidente Bernabò Bocca, intervistato dal Messaggero, chi lavora nel turismo e si rifiuta di fare il vaccino andrebbe "messo in panchina".

I dipendenti no-vax degli hotel devono poter essere messi in aspettativa. È la proposta del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che in un’intervista al Messaggero insiste sulla necessità di vaccinare tutto il personale impiegato negli alberghi e in generale nel settore turistico.Per ora, la percentuale di chi ha ricevuto entrambe le dosi è abbastanza alta: circa il 90 per cento, secondo le stime dell’organizzazione. Ma per il presidente è necessario andare oltre. “Negli hotel vaccinarsi è due volte più importante perché non solo si proteggono dal virus gli altri lavoratori, - va avanti - ma si mettono al sicuro anche i clienti della struttura”.Non esclude, quindi, neppure l’obbligo vaccinale mentre definisce il green pass “uno strumento fondamentale in questa fase”, sia come incentivo per la vaccinazione, sia per “proteggere le attività produttive”.“Green pass e vaccini – va avanti il numero uno di Federalberghi - sono la chiave per uscire dall'emergenza”.Le nuove regole che entreranno in vigore dal prossimo 6 agosto, però, presentano già qualche problema. Se da un lato, infatti, il green pass non sarà obbligatorio per chi soggiorna in albergo, il lasciapassare sarà necessario per pranzare o cenare al chiuso in tutti i ristoranti, compresi quelli che si trovano all’interno delle strutture ricettive. Come dovranno comportarsi, quindi, gli albergatori che dovranno erogare il servizio di mezza pensione ai clienti senza green pass che hanno già effettuato le prenotazioni per il mese di agosto? “È una contraddizione che va risolta”, chiede al governo il presidente di Federalberghi.Le aspettative, insomma, sono ancora alte, nonostante la crescita dei contagi per effetto della variante Delta, che ha fatto iniziare male la stagione turistica. E se il turismo nelle località balneari sembra essere ripreso nonostante l’emergenza, con le strutture ricettive piene all’80 per cento, continuano a soffrire le città d’arte dove gli hotel, conclude Bocca, “sono ancora chiusi o mezzi vuoti”.

