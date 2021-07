https://it.sputniknews.com/20210726/travaglio-contro-draghi-lo-definisce-un-figlio-di-papa-che-non-capisce-un-co-12277310.html

Travaglio contro Draghi, lo definisce un figlio di papà che non capisce un c…o

Travaglio contro Draghi, lo definisce un figlio di papà che non capisce un c…o

Risposta di Salvini: "La domanda sorge spontanea: ma allora Speranza, e i grillini amici di Travaglio, che c…o ci stanno a fare al governo?" 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T21:25+0200

politica italiana

Così si è espresso durante il raduno del partito Articolo Uno, dove ha raccolto anche un sacco di applausi.Ma le dissociazioni da quanto detto sono presto arrivate, come quelle di Matteo Renzi, il quale ha ricordato a Travaglio che il presidente del Consiglio non avrebbe potuto essere “figlio di papà”, perché a 15 anni lo ha perso il padre, mentre all’età di 19 anni ha perso anche la madre.Le prese di distanza sono giunte anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, espressione di Articolo Uno. Questi ha considerato “infelici” le affermazioni di Travaglio e detto che la sua affermazione “non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno che sostiene convintamente la sua azione di governo”.Duro il commento anche della Lega, che viene espresso dai capigruppo Molinari e Romeo:“È vergognoso che la platea di un partito di governo applauda apertamente un giornalista che insulta beceramente e volgarmente Mario Draghi. Travaglio si vergogni per le sue parole e lo stesso Speranza dovrebbe quantomeno riflettere sul suo ruolo. A questo punto infatti Articolo Uno decida se sostenere il governo oppure no”.Si è espresso sul tema anche il leader del partito, Matteo Salvini:

Irina Derefko E' stato fin troppo clemente. avrebbe dovuto dire delinquente!! Renzi, come al solito, non ha capito il significato del modo di dire "figlio di papà". Come lo vprrei avere tra le mani psolo per 10 minuti. Lo "convincerei" a rifare le valige per gli USA. Definitivamente. 1

aurora.17 No, no ha capito benissimo. E' che il killer mercenario da rignano se non dice fanfalucate demagogiche, un giorno si e l'altro pure non è contento, e del resto gli fanno buona compagnia gli altri geni demagoghi fascio-faziosi della lega. Al governo pencolati riverenti del supermario dragulescu e finti oppositori, come la loro camerata del cdx, signora Meloni-Fdi. 0

