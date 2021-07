https://it.sputniknews.com/20210726/tokyo-2020-straordinario-argento-nella-staffetta-4x100-sl-e-bronzo-nei-100-rana-12271123.html

Tokyo 2020: straordinario argento nella staffetta 4x100 s.l. e bronzo nei 100 rana

Tokyo 2020: straordinario argento nella staffetta 4x100 s.l. e bronzo nei 100 rana

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno conquistato uno straordinario argento nella staffetta 4 x 100 stile libero, alle spalle...

Giornata storica per Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo - 3’10”11 record italiano, e secondo posto alle olimpiadi, dietro solo agli Stati Uniti (3’08”97). L’unica medaglia azzurra in staffetta risaliva al bronzo della 4x200 ad Atene 2004 con Brembilla, Cercato, Rosolino e Magnini, mai invece una vera gioia nella 4x100.Ai microfoni Zazzeri ha detto: "Non ho parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano. Ci siamo abbracciati prima di partire, eravamo convinti", mentre Frigo ha rivelato: "Per me era già impensabile essere qui, adesso addirittura una medaglia. Quando la vedrò, ci crederò".Ad arricchire il carniere è arrivato anche il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana che ha così descritto l’emozione: "Da sempre, in ogni allenamento, sognavo quei 15 metri finali. E' stata una cascata di emozioni che mi sono tenuto dentro per tanto tempo e che oggi mi è caduta addosso".

2021

