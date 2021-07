https://it.sputniknews.com/20210726/terapie-intensive-per-covid-19-tendenza-in-aumento-nelle-regioni-italiane-12273847.html

Terapie intensive per Covid-19: tendenza in aumento nelle Regioni italiane

Terapie intensive per Covid-19: tendenza in aumento nelle Regioni italiane

Il monitoraggio quotidiano sulle terapie intensive mostra dati percentuali in aumento. Siamo sotto la soglia critica del 5%, ma la situazione viene... 26.07.2021, Sputnik Italia

I nuovi dati sulle terapie intensive pubblicati dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, indicano che la saturazione è ripresa con “un cambio di tendenza rispetto alla precedente decrescita dei ricoveri Covid-19 in terapia intensiva”.L’aumento registrato riguarda alcune Regioni e Province Autonome e si “riferisce a una media nazionale che comunque resta ancora molto bassa (circa 2%)”.Le terapie intensive sono ora il parametro principale di cui si tiene conto, insieme alle ospedalizzazioni in area medica, per valutare la gravità della pandemia in un particolare territorio e a livello nazionale.I nuovi parametri hanno sostituito l’indicazione del numero di contagi ogni centomila abitanti che faceva scattare in automatico il passaggio delle Regioni in zona gialla, arancione o rossa e viceversa.I nuovi parametri sono stati adottati per tenere conto del progresso positivo della campagna vaccinale.Cosa sono i tempi di raddoppio dei ricoveri in terapia intensivaCome spiega il Portale Covid-19 dell’Agenas, i tempi di raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva indicano “la forza istantanea di crescita dei ricoveri, misurata su base giornaliera: più basso è il tempo di raddoppio, più veloce è l'accrescimento”.Se invece il dato giornaliero diminuisce, si parla di tempo di dimezzamento.Gli esperti quindi confrontano l’espansione/contrazione “on lo stato attuale e l'andamento nel tempo dei ricoveri”.

msan.mr Bisogna vedere in che rapporto numerico sono i ricoverati in terapia intensiva per causa Covid, e quelli ivi ricoverati per altre patologie e magari anche con un tantinello di Covid! Purtroppo credo che i media "diano i numeri" piuttosto che le ragioni sanitarie che fanno il numero! 1

Irina Derefko Non ci vuole nulla. Italia 60 milioni di abitanti, 5000 posti di terapia intensiva, Germania 80 milioni di abitanti, 45000. Grazie al governo attuale e ai precedenti. 0

