Stop alle pressioni: la richiesta della Cina agli Usa

"Nella lista degli errori da correggere, la Cina invita gli Stati Uniti a cancellare senza riserve le limitazioni dei visti per i militanti del Partito Comunista Cinese e le loro famiglie, revocare le sanzioni contro direttori, funzionari e ministeri cinesi, cancellare le limitazioni sui visti per gli studenti cinesi, smettere di fare pressioni sulle aziende cinesi e sugli Istituti Confucio, smettere di ostacolare gli studenti cinesi, abolire la registrazione dei media cinesi come "agenti stranieri" o "missioni estere" e revocare la richiesta di estradizione Meng Wanzhou," ha detto il viceministro durante la conferenza stampa dopo l'incontro.