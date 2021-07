https://it.sputniknews.com/20210726/scontro-burioni-codacons-appello-ordine-dei-medici-ad-abbassare-toni-12280413.html

Dopo il tweet contro i no-vax e gli oppositori del green pass pubblicato nei giorni scorso dal noto virologo del San Raffaele di Milano Roberto Burioni, in cui "ironicamente" li invitava a stare "a casa come dei sorci" a partire dal prossimo 5 agosto in virtù del nuovo decreto del governo Draghi, il Codacons aveva chiesto la radiazione dall'albo dei Medici.Nel merito è intervenuto Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, con un appello a tutti ad abbassare i toni dello scontro, propagatosi sui social.Anelli ha ricordato che i medici sono obbligati a promuovere la campagna di vaccinazione e per la categoria vige l'obbligo vaccinale, evocato in precedenza da lui stesso. Tuttavia ha evidenziato che le manifestazioni dello scorso fine settimana non erano tanto dirette contro i vaccini, ma avevano preso di mira il decreto sul green pass.Bassetti solidarizza con Burioni e la replica stizzita del CodaconsBurioni, che oggi si è scusato per il tweet che tante polemiche ha scatenato, ha incassato la solidarietà di Matteo Bassetti, l'infettivologo del San Martino di Genova, anche lui 'in lotta' contro i no-vax. Per il medico ligure l'azione del Codacons contro Burioni è "polemica sterile e inutile".A sua volta il Codacons ha replicato duramente alle osservazioni di Bassetti, rilevando che la denuncia non sposava la causa no-vax.Il Codacons ha ricordato a Bassetti il suo impegno a favore della campagna di vaccinazione.

