https://it.sputniknews.com/20210726/russia-ok-da-ministero-salute-per-studio-su-uso-combinato-vaccini-astrazeneca-e-sputnik-light-12283571.html

Russia, ok da ministero Salute per studio su uso combinato vaccini AstraZeneca e Sputnik Light

Russia, ok da ministero Salute per studio su uso combinato vaccini AstraZeneca e Sputnik Light

Il ministero della Salute russo ha approvato uno studio congiunto sui vaccini contro il coronavirus AstraZeneca e Sputnik Light, risulta dal registro delle... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T23:11+0200

2021-07-26T23:11+0200

2021-07-26T23:11+0200

astrazeneca

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

coronavirus nel mondo

vaccino

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

Lo studio coinvolgerà 150 persone, si specifica nel testo. Il completamento della ricerca è previsto per il 2 marzo 2022.Secondo il Centro Gamaleya, sviluppatore di questo siero anti-Covid così come del più noto Sputnik V, il vaccino monodose Sputnik Light è efficace contro tutte le varianti di coronavirus rilevate.Che cos'è lo Sputnik Light? La versione "Light" del principale vaccino anti-COVID russo è stata registrata alla fine di marzo come alternativa a Sputnik V dopo aver superato con successo tutte e tre le fasi degli studi clinici. "Sputnik Light" non richiede condizioni logistiche e di stoccaggio speciali e ha un prezzo accessibile inferiore ai 10 $. Lo schema di applicazione con una iniezione consente in breve tempo di immunizzare un gran numero di persone e di abbattere i picchi epidemiologici.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrazeneca, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, coronavirus nel mondo, vaccino, russia