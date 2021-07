https://it.sputniknews.com/20210726/renzi-a-bari-spiega-perche-meloni-e-salvini-sbagliano-su-green-pass-12278137.html

Renzi a Bari spiega perché Meloni e Salvini sbagliano su green pass

Renzi a Bari spiega perché Meloni e Salvini sbagliano su green pass

Renzi categoricamente opposto ai no-vax, spiega a Salvini e a Meloni perché il green pass è utile per le categorie commerciali. 26.07.2021, Sputnik Italia

Renzi in tour, non elettorale ma per vendere il suo libro ‘Controcorrente’ ovvero il post ‘La mossa del cavallo’.Dopo averlo presentato ieri a Gallipoli in camicia a righe smanicata per il gran caldo, quest’oggi si è presentato alla libreria Feltrinelli di Bari per presentare il suo libro.“Chi non vuole richiudere ha bisogno del green pass", ha affermato l’ex Pd, come riporta l’Ansa."Il green pass è cosa buona e giusta, poi naturalmente si può discutere, perché se gli esercenti devono controllare, è un problema. Bisogna andare con controlli a campione dalle forze dell'ordine. Queste sono tecnicalità del controllo, ma la mia linea è: green pass sì, vaccini sì", ha dichiarato a proposito dell’uso dell’applicazione VerificaC19 che servirà per fare il controllo dei green pass.Questa mattina Meloni ha detto di non essere mai stata una donna no-vax, ma di porsi delle domande su determinati argomenti. Nel corso della giornata, secondo le fonti, la leader di Fratelli d'Italia si è vaccinata.

Irina Derefko Non me la piglio con lui, sappiamo tutti chi è cosa ha fatto. Non capisco come la Feltrinelli, con la storia che ha, ospiti un verme schifoso come Renzi. Ciarpame di bassissima lega. 0

alberto carè renzi , ma non è '' quello li ' che ha fatto il bacia mano al capo dei criminali sauditi ? pensavo fosse al 41bis . che roba , il capo dei sauditi è peggio di Totuccio e il Renzi è protagonista della politica italiana , la quale fu definita ' un pollaio ' . 0

