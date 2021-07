Per il dem Boccia "vaccinarsi è da patrioti"

https://it.sputniknews.com/20210726/per-il-dem-boccia-vaccinarsi-e-da-patrioti-12269739.html

Al contrario "cavalcare la rabbia è da sciacalli". 26.07.2021, Sputnik Italia

Intervistato ai Magna Grecia Awards 2021in svolgimento in Puglia, Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari Regionali e Autonomie del governo Conte bis e attualmente deputato alla Camera per il Pd e responsabile per le Autonomie Territoriali ed Enti Locali della Segreteria nazionale del Partito Democratico su nomina del nuovo leader dei Dem Enrico Letta, ha elogiato le persone che hanno aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid, criticando allo stesso tempo gli esponenti politici della destra che simpatizzano con i manifestanti no vax ed i critici del green pass.Secondo Boccia, è fondamentale per sconfiggere la pandemia "buon senso e senso civico perché o ne usciamo insieme come comunità o non ne usciamo".Nel corso della giornata di ieri Salvini ha dichiarato che bisogna ascoltare le proteste dei cittadini scesi in piazza contro l'uso ampliato del green pass.In precedenza Gianluigi Paragone, sostenitore della libertà di scelta sulla vaccinazione e autodefinitosi 'free vax', l'estensione dell'uso del green pass come mezzo di promozione della campagna vaccinale è "una vigliaccata" del presidente del Consiglio Mario Draghi. Allo stesso modo Paragone ha sottolineato la portata delle proteste contro il green pass, definendole "un vento nuovo".

