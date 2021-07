https://it.sputniknews.com/20210726/per-bassetti-le-proteste-dei-no-vax-sono-attacchi-allo-stato-12265531.html

Per Bassetti le proteste dei no vax sono "attacchi allo Stato"

Per Bassetti le proteste dei no vax sono "attacchi allo Stato"

Nel fine settimana nelle principali città italiane sono scesi in piazza per protestare i critici e oppositori del decreto legge varato dal governo Draghi, che... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T08:41+0200

2021-07-26T08:41+0200

2021-07-26T08:41+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

proteste

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/9379705_0:6:1758:995_1920x0_80_0_0_3bb70bedf3106a10fa1094702c75c80a.jpg

L'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, da sempre sostenitore dell'importanza dei vaccini, AstraZeneca incluso nonostante diversi casi di reazioni avverse letali, per fermare la diffusione del Covid, ha sostenuto intervenendo ieri alla rassegna Ponza d'autore che alcuni gruppi no vax sono un movimento definibile come "organizzazione criminale".Secondo Bassetti, gli attacchi dei no vax dovrebbero essere considerati come un qualcosa di sovversivo.Infine ha paragonato gli attacchi dei no vax contro i sieri anti-Covid come gli attentati contro la magistratura che combatte la mafia.In precedenza l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova si era espresso a favore della revoca dell'uso della mascherina e della quarantena per i vaccinati: secondo Bassetti il via alle restrizioni per i detentori del green pass è funzionale a "rilanciare la campagna vaccinale" e al ritorno alla normalità.Di parere opposto all'infettivologo ci sono alcuni politici, tra cui il senatore Gianluigi Paragone, per cui la vaccinazione deve essere rigorosamente una decisione volontaria. Secondo il fondatore di Italexit, l'estensione dell'uso del green pass come mezzo di promozione della campagna vaccinale è "una vigliaccata" del presidente del Consiglio Mario Draghi. Allo stesso modo Paragone ha sottolineato la portata delle proteste contro il green pass, definendole "un vento nuovo".

https://it.sputniknews.com/20210725/borghi-green-pass-un-errore-piu-onesto-obbligo-vaccinale-12254626.html

raus jUEde Bassetti è un pericoloso criminale medico: usa i vaccini a livello sperimentale, sapendo di produrre gravi lesioni fisiche a molti soggetti inoculati. Una sperimentazione che lo accomuna direttamente al suo consimile Mengele. 0

Donato Galli Bernardo Gui? 0

2

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, proteste, italia