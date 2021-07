https://it.sputniknews.com/20210726/pentagono-spiega-importanza-di-superare-la-cina-12279048.html

Pentagono spiega importanza di superare la Cina

Il generale John Hayten ha spiegato perché gli Stati Uniti dovrebbero superare la Cina. 26.07.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti devono superare la Cina affinchè la via occidentale della democrazia sia il percorso che l'America seguirà in futuro, ha affermato il generale John Hayten, vice capo del Joint Chiefs of Staff (capo di Stato Maggiore). Secondo il generale, negli ultimi vent'anni, "i punti di vista e i corpi" degli americani si sono concentrati sul Medio Oriente, quindi il centro dell'attenzione ha iniziato a spostarsi verso la Russia e la Cina, ma fisicamente gli Stati Uniti sono rimasti in Medio Oriente, ha detto Hayten. "Dobbiamo muoverci di nuovo, muoverci velocemente", ha detto. "Se sei in competizione con una nazione per il futuro del mondo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che il tuo percorso occidentale verso la democrazia rimanga il percorso che seguiremo in futuro", ha affermato Haiten.

