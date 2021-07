https://it.sputniknews.com/20210726/oms-continuera-a-studiare-casi-di-sindrome-di-guillain-barre-emersi-dopo-vaccinazione-anti-covid-12283117.html

Oms continuerà a studiare casi di sindrome di Guillain-Barré emersi dopo vaccinazione anti-Covid

L'Organizzazione Mondiale della Sanità continuerà a studiare i casi di sindrome di Guillain-Barré emersi in alcuni soggetti dopo aver ricevuto i sieri... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T22:17+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

salute

medicina

oms

L'Organizzazione Mondiale della Sanità studierà i casi di sindrome di Guillain-Barré emersi dopo le somministrazioni dei vaccini di Janssen e AstraZeneca, tuttavia i benefici superano i rischi, ha dichiarato oggi il Comitato consultivo globale dell'Oms sulla sicurezza dei vaccini.Il comitato consultivo dell'OMS ha svolto riunioni in videoconferenza il 13 e 20 luglio per discutere i rari casi di sindrome di Guillain-Barré dopo l'inoculazione dei sieri anti-Covid Janssen e AstraZeneca. Entrambi i vaccini si basano sul vettore costituito da un adenovirus.E' stato osservato che la rara malattia del sistema immunitario è stata rilevata in 227 casi su 51,4 milioni di dosi di vaccini Vaxzevria prodotti in Europa dall'azienda AstraZeneca, nonché in 100 casi per 12,2 milioni di dosi del vaccino Janssen.Il documento afferma che le persone che ricevono i vaccini anti-Covid Janssen o AstraZeneca dovrebbero prestare attenzione ai segni e ai sintomi della sindrome di Guillain-Barré e dovrebbero consultare immediatamente un medico se sviluppano debolezza, formicolio e paralisi degli arti, che possono diffondersi a altre parti del corpo, compreso il torace e il viso. Altri sintomi possono includere difficoltà nel camminare, nei movimenti facciali, occhi spalancati o incapacità di muovere gli occhi e difficoltà a controllare la funzione della vescica o dell'intestino.Inoltre si riporta che la maggior parte delle persone si riprende completamente dalla sindrome.Il comitato consultivo sottolinea che continuerà a monitorare la sindrome di Guillain-Barré e qualsiasi altra questione relativa alla vaccinazione COVID-19, pur ribadendo che i benefici dei suddetti vaccini sono di gran lunga superiori alle reazioni avverse.

2021

Notiziario

coronavirus nel mondo, vaccino, salute, medicina, oms