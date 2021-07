https://it.sputniknews.com/20210726/nord-italia-nella-morsa-del-maltempo-in-lombardia-allerta-arancione-12275655.html

Nord Italia nella morsa del maltempo: in Lombardia allerta arancione

Nord Italia nella morsa del maltempo: in Lombardia allerta arancione

In Italia settentrionale forti temporali sono iniziati nel pomeriggio di ieri. Già si iniziano a contare i danni. 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T14:07+0200

2021-07-26T14:07+0200

2021-07-26T14:07+0200

maltempo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9749600_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3cb0910afab6e1e93c059124c32cab66.jpg

La Lombardia è la regione più colpita al nord per l'ondata di maltempo giunta nel pomeriggio di ieri. Nella zona a ridosso dei rilievi tra le province di Como e Sondrio sono stati segnalati smottamenti e frane, una tromba d'aria ha colpito Gallarate, nel varesotto, scoperchiando il tetto di un palazzo, mentre in Brianza e nella provincia di Bergamo ci sono state grandinate.Il maltempo ha provocato danni al settore agricolo, in particolare per le colture di mais, kiwi, vigneti, e ortaggi.Un estate di estremi dal punto di vista climatico, con ondate di caldo torrido susseguitesi da violenti acquazzoni e grandinate, in particolare in Italia settentrionale. Secondo i dati dell'European Severe Weather Database (ESWD), lungo tutta la penisola si contano già 556 eventi estremi.Nei giorni scorso il maltempo aveva duramente colpito la Germania e l'Europa centro-settentrionale. Commentando le alluvioni di Germania e Belgio, il WWF italiano ha rilevato che questi eventi estremi dal punto di vista climatico rendono più urgente l'obiettivo di emissioni zero.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maltempo, italia