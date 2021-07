https://it.sputniknews.com/20210726/migranti-senza-green-pass-laffondo-della-meloni-folle-e-paradossale--12275293.html

Migranti senza green pass, l'affondo della Meloni: "Folle e paradossale"

La leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il governo sugli arrivi di decine di migranti senza documenti a Lampedusa: "Surreale".

Ieri, la leader di Fratelli d’Italia, sulla sua pagina Facebook aveva pubblicato una vignetta in cui definiva “surreale” la richiesta del green pass all’ingresso di bar e ristoranti al chiuso e, per contro, l’arrivo in Italia di centinaia di migranti irregolari.Nella vignetta, che ha collezionato decine di migliaia di like, si vede un cittadino italiano respinto da un ristoratore perché senza green pass, e un “clandestino al confine” che dice di non avere i documenti, al quale viene detto “prego, entrate pure”. “Non trovate folle e paradossale tutto ciò?”, è il commento della leader di Fratelli d’Italia che sabato scorso aveva attaccato il governo dopo l’ondata di sbarchi a Lampedusa nel fine settimana.“Mentre agli italiani si continuano a chiedere sacrifici, tra restrizioni e limitazioni della libertà, non si fermano gli sbarchi illegali sulle nostre coste. Possibile che per il Governo italiano tutto questo sia normale?”, aveva scritto sui social la presidente di FdI, intervenendo sulla raffica di arrivi sull’isola delle Pelagie, con oltre 30 approdi tra sabato e domenica.Giorgia Meloni ha poi ribadito di non essere una “no-vax” e di considerare “fondamentale la campagna vaccinale”. “Mi vaccinerò”, ha annunciato su Canale 5 la leader di FdI, ma rivendica di avere “dei dubbi sulle vaccinazioni ai giovani”.“Ero e rimango favorevole a un green pass europeo, che nasceva con l’obiettivo di facilitare i movimenti delle persone”, ha aggiunto, ma “applicato come lo applica il governo italiano, cioè per entrare al bar a prendere il caffè” secondo la Meloni “non va bene”.

