https://it.sputniknews.com/20210726/mascherine-anche-sulle-orecchie-la-battaglia-di-de-luca-per-fermare-i-contagi-12279548.html

"Mascherine anche sulle orecchie": la battaglia di De Luca per fermare i contagi

"Mascherine anche sulle orecchie": la battaglia di De Luca per fermare i contagi

Il governatore della Campania insiste sull'uso delle mascherine anche per i vaccinati, dal momento che "anche con due vaccinazioni il 10% si può contagiare". 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T17:33+0200

2021-07-26T17:33+0200

2021-07-26T17:33+0200

coronavirus in italia

vincenzo de luca

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11272560_0:313:1428:1116_1920x0_80_0_0_b47ccec12c7332dcea3aa8e4f6b46500.jpg

Sullo sfondo delle discussioni e delle proteste sull'uso ampliato del green pass, Vincenzo De Luca ha espresso a suo modo la necessità di imporre l'obbligo per l'uso delle mascherine, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione del nido aziendale del policlinico universitario Federico II di NapoliDe Luca fa notare che la sola vaccinazione, anche completa con 2 dosi, non è in grado di fermare al 100% i contagi, ma riesce solo ad evitare un decorso in forma grave del Covid.Per il governatore campano, la scomodità della mascherina non è nulla in confronto al beneficio che porta nella lotta contro il coronavirus.In precedenza Bassetti, l'infettivologo del San Martino di Genova, aveva chiesto di togliere l'obbligo della mascherina e la quarantena per i vaccinati.

Irina Derefko Questo, è un malato mentale senza speranza. 6

FRANCO Ma vai affanculo.....mascherine anche dopo due vaccini. Voi siete dei Poveri Dementi ...lo dice il vostro simbolo : PD. 4

4

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vincenzo de luca, italia