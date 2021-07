https://it.sputniknews.com/20210726/mariam-al-mahdi-sudan-interessato-ad-aiuti-popolari-dalla-russia-12269957.html

Mariam al-Mahdi: Sudan interessato ad aiuti popolari dalla Russia

Il governo sudanese spera che tutte le procedure legate all’accordo per la creazione di un centro tecnico della Marina militare russa nel Paese volgeranno... 26.07.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12269830_0:106:3079:1837_1920x0_80_0_0_9edc1d5c8b5ab0a2d3aeffb01827a619.jpg

Nell’intervista rilasciata a Sputnik al-Mahdi ha delineato quali saranno le sfere di azione della collaborazione futura tra Mosca e Khartoum e ha spiegato se il Sudan adirà le vie legali a livello internazionale in merito alla situazione legata alla centrale idroelettrica Grand Ethiopian Renaissance Dam.— Da quando si è saputo che le autorità sudanesi avrebbero deciso di rivedere le condizioni dell’accordo non si parla d’altro se non di cosa accadrà al centro di supporto tecnico della Marina militare russa in Sudan. Come evolveranno questi accordi?— Per quando possiamo prevedere la ratifica dell’accordo?— Non sono in grado di fornirvi una data precisa. Speriamo che accada il prima possibile. Stiamo seguendo le procedure ai sensi di legge.— Il Sudan percepisce in tal senso una qualche pressione interna o esterna?— No. Siamo un governo del popolo, della rivoluzione che è stata condotta pagando con il sangue dei nostri giovani, dei nostri cittadini (NdR: si intendono i rivolgimenti popolari del 2018 durante i quali persero la vita 30 persone e il colpo di Stato militare del 2019). Le relazioni che abbiamo creato con la comunità internazionale sono ad esclusivo vantaggio del popolo sudanese.— In Russia alcuni osservatori sostengono che su questa decisione potrebbero esercitare pressione gli USA…— Sì, lo so. Ma non è vero. Noi siamo totalmente indipendente e ci basiamo soltanto sugli interessi civili e militari dei sudanesi.— Durante la Sua visita a Mosca con quali altre figure, oltre al collega Sergey Lavrov, è riuscita ad intavolare delle trattative?— Ho incontrato il ministro delle Risorse naturali Aleksandr Kozlov il quale è a capo della delegazione russa in seno alla commissione intergovernativa. Ho avuto anche il piacere di incontrare i rappresentanti dell’imprenditoria in occasione di una conferenza durante la quale abbiamo discusso del partenariato privato tra Russia e Sudan.— Relativamente al Ministero delle Risorse naturali, il Sudan sta vagliando la possibilità di invitare i russi a partecipare a nuovi progetti?Stiamo altresì vagliando le condizioni di cooperazione per il miglioramento delle infrastrutture (stradali e ferroviarie) sudanesi. Un altro settore rilevante è quello della produzione di energia nel quale la Russia vanta una lunga esperienza.Al momento il Sudan è pronto a un rapido sviluppo perché il Paese è caratterizzato da una situazione di pace e stabilità ed è stato escluso dall’elenco di Paesi che promuovono il terrorismo. Siamo aperti ad interagire con tutti e crediamo che la cooperazione con la Russia in questi settori fondamentali per il Sudan sia reciprocamente vantaggiosa.— Lei ha menzionato l’importanza dell’energia nella regione. Su questo tema viene spontaneo pensare alla costruzione della centrale idroelettrica etiope GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam). L’Egitto e il Sudan sono contrari a questo progetto. È possibile, a Suo avviso, trovare un compromesso?— L’idea della GERD nacque nel 2011. Nel 2015 a Khartoum si tennero le trattative sul progetto tra Sudan, Etiopia ed Egitto. Fu elaborata e sottoscritta dagli allora presidenti una dichiarazione che illustrava in che modo la costruzione di questa diga avrebbe favorito la collaborazione tra le tre nazioni coinvolte.È la più grande centrale idroelettrica dell’Africa e speravamo che avrebbe arrecato beneficio sia all’Etiopia sia al Sudan sia all’Egitto. Il Sudan ha sempre sostenuto l’Etiopia nello sviluppo dell’area del Nilo azzurro.Ma questo è molto svantaggioso per il Sudan: infatti, ha avuto delle ripercussioni negative sull’economia del Paese, sulla sicurezza della popolazione e ha generato delle conseguenze di natura politica. Un’altra criticità importante riguarda la compromissione del rapporto di fiducia tra Sudan ed Etiopia.Pertanto oggi ci stiamo rivolgendo all’ONU non tanto per discutere di risorse idriche, ma per chiedere supporto all’ONU, in qualità di organo globale garante della sicurezza, su come risolvere questa controversia.— Quale soluzione vi aspettate dall’ONU? Ritenete che le Nazioni Unite possano in qualche modo fare pressioni sull’Etiopia?— Certo, in particolare il Consiglio di sicurezza, in qualità di organo responsabile di garantire la pace e la sicurezza. Abbiamo spiegato in che modo le azioni unilaterali poste in essere dall’Etiopia stiano minacciando la pace e la sicurezza in Sudan. Questo ha già arrecato danno ai sudanesi l’anno scorso, ci ha colpito due mesi fa e sta continuando a farlo oggi. Infatti, gli etiopi stanno violando il diritto internazionale.L’Etiopia sta violando i principi del buon vicinato. Stiamo aspettando che il Consiglio di sicurezza dell’ONU fornisca indicazioni chiare ai 3 Paesi con il fine ultimo di rinnovare gli accordi di buon vicinato nel più breve tempo possibile. Infatti, già da più di un anno si stanno tenendo delle trattative infruttuose. Dunque, aspettiamo che l’ONU si assuma la responsabilità su questo tema e faccia in che modo che si riesca a raggiungere un accordo legittimo in breve tempo. Sei mesi sono più che sufficienti.— È possibile che il Sudan adisca su questo tema la Corte internazionale dell’ONU?— Il Sudan sta ricorrendo a qualsivoglia strumento, anche alle vie legali. Disponiamo di un intero team impegnato su questo tema. Noi potremmo rivolgerci al Consiglio per i diritti umani dell’ONU. Oggi queste possibilità vengono vagliate da esperti che decideranno e ci diranno che possiamo realmente fare.Ad esempio, in Africa occidentale scorre il fiume Niger. Da oltre 40 anni ben 8 Paesi condividono il corso d’acqua. Lo stesso accade con il fiume Senegal. Dunque, si tratta di un obiettivo perfettamente conseguibile.

