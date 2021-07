https://it.sputniknews.com/20210726/lamorgese-nessuna-dittatura-sanitaria-vaccinarsi-e-fondamentale-12281715.html

Lamorgese: "nessuna dittatura sanitaria, vaccinarsi è fondamentale"

Per la titolare del Viminale "la vera libertà è poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altri". 26.07.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147573_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_a485ad7968f391bcace08419bf7521db.jpg

A Caserta a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha espresso il suo giudizio ai cronisti sulle manifestazioni di protesta svoltesi in tutta Italia lo scorso fine settimana contro l'espansione dell'uso del green pass, che a partire dal 5 agosto permetterà esclusivamente ai suoi possessori di entrare in bar e ristoranti al chiuso e partecipare ad eventi culturali.La ministra ha aggiunto che "sono assolutamente da condannare le modalità con cui si sono svolte" le manifestazioni.Inoltre la titolare del Viminale ha escluso che nel Paese ci sia "una dittatura sanitaria".Intanto il movimento IoApro ha fatto sapere che domani scenderà in piazza a Roma per protestare contro l'estensione del green pass, in quanto ritenuto deleterio per le attività commerciali.

