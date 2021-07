https://it.sputniknews.com/20210726/la-russia-crea-un-nuovo-aereo-centro-di-comando-in-caso-di-guerra-nucleare-12271835.html

La Russia crea un nuovo aereo centro di comando in caso di guerra nucleare

La Russia crea un nuovo aereo centro di comando in caso di guerra nucleare

A Voronezh (460 km sud di Mosca) è iniziata la creazione di un velivolo speciale capace di fungere da centro di comando e controllo in caso di guerra nucleare... 26.07.2021, Sputnik Italia

difesa

guerra nucleare

russia

mondo

In totale l’esercito russo avrà in dotazione due di questi posti di comando volanti, ha rivelato ai media russi una fonte vicina al complesso industriale-militare della Federazione.Il progetto si chiama "Link-3S", ha rivelato la stessa fonte.Il complesso radio dell'aeromobile consentirà di consegnare ordini alle truppe, tra cui l'aviazione strategica, i lanciatori mobili, quelli fissi a silo e i sottomarini che trasportano armi nucleari strategiche entro un raggio di 6 mila chilometri.Gli aerei sono progettati per evacuare la massima leadership del paese e le truppe di comando e controllo in caso di distruzione di infrastrutture terrestri e satellitari. Gli aerei hanno la capacità di fare rifornimento in volo e sono accompagnati da caccia in volo.Anche gli Stati Uniti possiedono fortezze volanti capaci di fungere da centro di comando in caso di guerra nucleare. Nel loro caso tali velivoli sono costruiti sulla base delle fusoliere Boeing 747.

