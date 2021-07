https://it.sputniknews.com/20210726/jeff-bezos-dallo-spazio-alla-sardegna-a-bordo-dello-yacht-da-500-milioni-di-euro-12279171.html

Jeff Bezos dallo spazio alla Sardegna a bordo dello yacht da 500 milioni di euro

Jeff Bezos dallo spazio alla Sardegna a bordo dello yacht da 500 milioni di euro

Navigare nello spazio e solcando i mari, infondo, hanno qualcosa in comune. Con la sua mega nave Bezos non ci ha messo molto a raggiungere la Sardegna per... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T19:31+0200

2021-07-26T19:31+0200

2021-07-26T19:31+0200

jeff bezos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11630596_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ac7b88a8c339fa303e764653eb3dc1e.jpg

Per Jeff Bezos saltare da una capsula spaziale dopo aver compiuto il primo volo personale nello spazio, a bordo del suo yacht da 500 milioni di euro è un attimo. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, l’arci miliardario ha partecipato in Sardegna al Water World Music Festival, un evento musicale vip dove partecipa solo chi ha una imbarcazione perché il palco viene realizzato galleggiante.640 metri quadrati di palco, 5 ore di musica a Marina Cala dei Sardi (Olbia), dove hanno partecipato in tutto 200 imbarcazioni per un totale di 2 mila spettatori.La Costa Smeralda torna vip e accoglie anche i 127 metri di yacht (forse meglio dire nave crociera) di Jeff Bezos, l’imperatore dell’e-commerce mondiale.Project Y721, costruita dall’olandese Oceanco, è il superyacht più grande del mondo costruito in acciaio e alluminio.Inoltre Project Y721 di Bezos è dotato di un eliporto dove far atterrare per ora solo elicotteri, ma magari in futuro potrebbe atterrare direttamente dallo spazio o, perché no, di rientro dalla Luna.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jeff bezos