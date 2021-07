https://it.sputniknews.com/20210726/italiani-in-gara-a-tokyo-2020-terza-giornata-inizia-con-doppio-argento-nuoto-e-tiro-a-segno-12271270.html

Italiani in gara a Tokyo 2020, terza giornata inizia con doppio argento: Nuoto e Tiro a segno

Italiani in gara a Tokyo 2020, terza giornata inizia con doppio argento: Nuoto e Tiro a segno

Il medagliere si arricchisce di due argenti in questa terza giornata di Olimpiadi nipponiche, oggi nel Nuoto inizia l'olimpiade di Federica Pellegrini. 26.07.2021

Diana Bacosi è ancora sul podio olimpico, dopo l’oro a Rio 2016, conquista l’argento a Tokyo 2020, La 38 enne dell’Esercito Italiano campionessa olimpica uscente nello skeet, perde contro la statunitense Ambeer English dopo un testa a testa che si decide sul finale della gara a causa di qualche errore di troppo da parte della Bacosi.Nulla da fare in finale Skeet maschile per Tammaro Cassandro, che chiude sesto.Prima ancora della militare è il quartetto azzurro della 4x100 maschile stile libero che nel Nuoto fa la storia. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquistano l’argento al Tokyo Aquatics Centre, sono secondi dietro agli Stati Uniti soltanto. Il tempo degli italiani è 3:10.11.Il calendario Team Italia Tokyo 2020 della terza giornataDi seguito il calendario degli azzurri e delle azzurre in gara nella terza giornata di Giochi olimpici Tokyo 2020.Le medaglie dell’Italia fino ad oraAl momento l’Italia ha conquistato 8 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020: un oro, tre argenti e quattro bronzi.Nel medagliere l’Italia è all’ottavo posto.

