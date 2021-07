https://it.sputniknews.com/20210726/in-gran-bretagna-ora-crollano-i-contagi-zangrillo-altro-che-folli-riaperture-12279357.html

In Gran Bretagna ora crollano i contagi, Zangrillo: "Altro che folli riaperture..."

In Gran Bretagna ora crollano i contagi, Zangrillo: "Altro che folli riaperture..."

Crollo dei casi nel Regno Unito per il quinto giorno consecutivo. Ma si attende venerdì prossimo per capire quali saranno gli effetti del "freedom day". Il commento di Alberto Zangrillo: "Alla stampa italiana le buone notizie non interessano".

2021-07-26T17:55+0200

2021-07-26T17:55+0200

2021-07-26T17:55+0200

coronavirus nel mondo

regno unito

contagio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12244795_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4b400fbbd2e2a3f26a3a2cf3b7e86a27.jpg

È ancora presto per capire quale sarà l’impatto del “freedom day” britannico sulla curva dei contagi. Ma in questi giorni nel Regno Unito non si registrano aumenti delle infezioni. Anzi. Domenica i nuovi positivi sono stati 29,173. Una settimana prima, il 18 luglio, erano 48,161. Anche in Scozia si registra lo stesso trend. E così gli scienziati Oltremanica provano a darsi una spiegazione. Tra le cause potrebbe esserci la diminuzione del numero di tamponi effettuati nei giorni scorsi. Ma questo non sarebbe sufficiente a spiegare il crollo di oltre il 40 per cento nel numero dei nuovi positivi.Ma un ruolo affatto marginale potrebbero averlo anche i vaccini. Sempre secondo la Bbc, che cita i dati dell’Office for National Statistics, il 92 per cento della popolazione adulta nel Regno Unito ora avrebbe gli anticorpi contro il virus, o per essersi sottoposto ad almeno una dose del vaccino, o per essere guarito dalla malattia. Ci sono meno opportunità, quindi, per il Covid di circolare e diffondersi.È il punto tenuto anche a casa nostra dal professor Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e prorettore all'università Vita-Salute, che nei giorni scorsi aveva diffuso i numeri dei ricoveri per Covid nell’ospedale milanese: 16 nella settimana tra il 17 e il 24 luglio. Di questi, in 15 casi si è trattato di persone non vaccinate.Oggi il medico commenta il trend che si sta registrando in Gran Bretagna, non senza frecciatine rivolte a chi fa “allarmismo”. A Londra, però, prevale la linea della cautela. Per gioire bisognerà attendere almeno fino a venerdì prossimo quando si conosceranno gli effetti della riapertura di stadi, auditorium, discoteche e pub e della rimozione dell’obbligo di indossare la mascherina al chiuso sulla curva epidemica.

Antonio Bonvecchio magna magna la cuccagna 0

1

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo, regno unito, contagio