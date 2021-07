https://it.sputniknews.com/20210726/green-pass-salvini-insiste-ascoltare-proteste-no-vax-etichetta-superficiale-12277446.html

Green pass, Salvini insiste: ascoltare proteste, no-vax etichetta superficiale

Il leader della Lega, forza che sostiene il governo Draghi, ha promesso che "cambieremo il green pass in Parlamento". 26.07.2021, Sputnik Italia

In un'intervista pubblicata oggi su Libero, Matteo Salvini ha ribadito un'altra volta di essere contrario all'obbligo vaccinale per il Covid, ritenendo che vaccinarsi debba essere una libera scelta personale.Secondo Salvini, l'estensione dell'uso del green pass in questo momento non è giustificata, in quanto la situazione negli ospedali, in particolare le terapie intensive, è ampiamente sotto controllo.Il leader della Lega si è poi schierato per la riapertura in sicurezza delle discoteche, lamentandosi di come il green pass, nonostante il nuovo decreto, non permetta di riaprire in sicurezza.Infine Salvini, come già espresso in precedenza, ha chiesto di capire e ascoltare "le migliaia di persone che sono scese in piazza nel weekend, molte delle quali vaccinate e informate", senza lasciarsi andare a insulti o censure."Farsi delle domande credo sia lecito. Che il vaccino sopra i 60 anni salvi vite è certo, sui bambini e sui ragazzi la stessa comunità scientifica internazionale invita alla cautela. Cosa sono tutti no-vax? Etichetta che viene attaccata addosso con superficialità", sono le parole di Salvini sui "no-vax".Secondo Salvini, gli italiano non meritano "altri problemi e altra burocrazia".In precedenza il deputato Dem Francesco Boccia aveva criticato la destra che simpatizza con le proteste dei no-vax e degli oppositori del green pass, dicendo che "cavalcare la rabbia è da sciacalli", mentre "vaccinarsi è da patrioti".

