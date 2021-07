https://it.sputniknews.com/20210726/green-pass-burioni-si-scusa-per-il-tweet-a-casa-come-i-sorci-contro-no-vax-12276423.html

Green pass, Burioni si scusa per il tweet "a casa come i sorci" contro no-vax

Il Codacons aveva chiesto la radiazione dall'albo dei Medici nei confronti del noto virologo. 26.07.2021, Sputnik Italia

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

società

italia

Retromarcia di Roberto Burioni sul tweet "a casa come dei sorci" rivolto ai no-vax e agli oppositori del green pass. "Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso", ha detto il noto virologo del San Raffaele di Milano in un'intervista al Corriere della Sera.Burioni si è assunto la colpa per le sue parole, pur constatando l'ironia del suo tweet in una piattaforma "non adatta all'ironia":Commentando il nuovo decreto varato dal governo Draghi, che estende l'uso del green pass a partire dal 6 agosto, in un tweet sarcastico Burioni aveva proposto "una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti Netflix quando saranno agli arresti domiciliari”, chiudendo il messaggio con un "chiusi in casa come dei sorci".Il Codacons aveva chiesto la radiazione dall'albo dei Medici nei confronti del noto virologo, mentre Giorgia Meloni aveva definito il tweet "vergognoso" e senza alcun legame con la scienza. Anche Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, aveva duramente criticato le parole del virologo. Inizialmente Burioni non aveva mostrato pentimento per le parole utilizzate.

Andrea SI SCUSA? SOLO PERCHE' É "ANCHE" UN VIGLIACCO. 16

Irina Derefko Ribadisco. Deve pregare Dio, che non lo incontrerò mai. 13

8

