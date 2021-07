https://it.sputniknews.com/20210726/gli-ioapro-tornano-martedi-a-roma-in-piazza-contro-il-green-pass-12279766.html

Gli IoApro tornano, martedì a Roma in piazza contro il green pass

Gli IoApro tornano, martedì a Roma in piazza contro il green pass

Il movimento IoApro in piazza martedì per dire no al green pass che risulterebbe essere compromettente per il business delle attività commerciali. 26.07.2021, Sputnik Italia

Dopo il generale Pappalardo e le camice arancioni al seguito dei no-vax, martedì prossimo tornano in piazza anche gli IoApro. Ad ospitarli le piazze di Roma e in particolare quella di Montecitorio.Sul loro profilo Twitter gli IoApro scrivono che domani saranno “tutti” a Montecitorio e che con loro, special guest, ci sarà anche l’avvocato Fusillo alle ore 15.In arrivo da Pesaro in pullman scrivono su Twitter per invadere Roma, ma probabilmente anche da altre città.Il segretario nazionale del movimento IoApro, Umberto Carriera, ha detto all’Ansa che saranno almeno 10 mila persone in piazza.E non è tutto, domani sera piazza del Popolo si riempirà di fiaccole per riscaldare ulteriormente la calda atmosfera romana di questa estate di proteste e green pass. Una fiaccolata per dire no al passaporto sanitario e sì alla libertà individuale di decidere per se stessi il proprio destino.Ma questi movimenti pare che pian piano trovino l’opposizione anche di partiti che fino ad ora li hanno appoggiati. Matteo Salvini si è vaccinato, Giorgia Meloni a più riprese ha detto di non essere mai stata una no-vax e ha detto quest’oggi che lei la sua figlioletta di 4 anni l’ha vaccinata convintamente contro gli altri virus e malattie.Intanto è già caricabile la app del Ministero della Salute per controllare il green pass, si chiama VerificaC19.

