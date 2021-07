https://it.sputniknews.com/20210726/giustizia-per-youns-manifestanti-si-radunano-a-bologna-dopo-luccisione-del-migrante-marocchino-12278849.html

"Giustizia per Youns": manifestanti si radunano a Bologna dopo l'uccisione del migrante marocchino

I manifestanti si sono radunati domenica a Bologna per chiedere giustizia nei confronti del 39enne di origine marocchina Youns El Boussetaoui che è stato... 26.07.2021

Ieri a Bologna si è svolta una manifestazione, in cui i partecipanti chiedevano giustizia per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta a Voghera martedì scorso per mano dell’assessore leghista Massimo Adriatici. Al raduno erano presenti anche la sorella, il fratello e gli amici della vittima. Secondo quanto riferito, Massimo Adriatici si trova agli arresti domiciliari. In particolare la misura cautelare è stata validata per il pericolo di inquinamento delle prove e per la possibilità di reiterazione del reato.

Andrea La "giustizia" italiana non basta mai. Un assassino fascioleghista agli arresti domiciliari? 1

EBM A difesa di Youns deve intervenire anche lo stato marocchino e la giustizia Italiana non basta. 0

