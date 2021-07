https://it.sputniknews.com/20210726/droni-nella-logistica-in-italia-il-mercato-vale-73-milioni-di-euro-12280991.html

Droni nella logistica, in Italia il mercato vale 73 milioni di euro

Droni nella logistica, in Italia il mercato vale 73 milioni di euro

Una nuova logistica basata anche sulla consegna attraverso i droni, nei prossimi 5 anni il settore vivrà un notevole impulso anche in Italia secondo i dati del... 26.07.2021, Sputnik Italia

In Italia il mercato professionale dei droni ha registrato 73 milioni di euro di fatturato nel 2020 della pandemia, con una riduzione del 38% rispetto al 2019. Tuttavia l’80% delle imprese legate in qualche modo ai droni, ritiene che nei prossimi 3 anni assisteremo ad un forte sviluppo.Ed i casi di applicazione, si fa notare nella ricerca, non mancano. Come Dhl Express in Cina, dove grazie ad un accordo commerciale con la società di veicoli aerei autonomi Ehang è ora possibile effettuare consegne con i droni per risolvere i problemi dell’ultimo miglio in Cina.Le spedizioni con drone da parte di Dhl Express vengono effettuate entro un raggio di 8 chilometri dalla sede logistica e prevedono il decollo e atterraggio verticale presso il cliente, l’identificazione visiva del cliente e il volo completamente automatizzato in ogni sua fase grazie alla pianificazione intelligente del percorso.I droni possono consegnare pacchi fino a 5 chilogrammi di peso.Una nuova logisticaIl 31% “degli operatori del settore si mostrano interessati a introdurre progetti con droni entro i prossimi 3 anni in ambiti che vanno del trasporto, alla sicurezza, all’inventario di magazzino”, si legge nello snapshot.Secondo Andrea Faini, Ceo di World Capital, “I droni rappresentano sicuramente un grande cambiamento, soprattutto per i processi della supply chain. L’impiego di questi strumenti tecnologici all’interno dei magazzini comporta una rivisitazione degli spazi immobiliari logistici, che dovranno essere pensati e costruiti al fine di migliorare l’interazione tra le macchine e le persone impiegate all’interno”.La pandemia accelera le consegne con i droniL’Osservatorio del Politecnico fa infatti notare che sono almeno “60 i progetti a livello internazionale nati come risposta all’emergenza sanitaria censiti dall’Osservatorio; di questi il 70% promossi da pubbliche amministrazioni”.Paola Olivares, Direttrice dell’Osservatorio Droni del Politecnico di Milano ha evidenziato che:

