Determinata da ricercatori americani la causa delle conseguenze pericolose del Covid sui bambini

Ricercatori statunitensi hanno identificato la causa delle pericolose conseguenze del Covid-19 sui bambini. 26.07.2021, Sputnik Italia

Ricercatori del Massachusetts e della Harvard Medical Schools hanno messo in guardia dalle conseguenze pericolose a lungo termine dell'infezione del nuovo coronavirus che i bambini e gli adolescenti potrebbero dover affrontare. Lo studio è descritto in un comunicato stampa sul portale Healio. Inoltre da due a quattro settimane dopo l'infezione, esiste il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-C), che provoca danni al sistema cardiovascolare e all'arteria coronaria. Per scoprirne le cause gli esperti hanno condotto un esperimento a cui hanno preso parte 100 bambini. Si è scoperto che nei pazienti con MIS-C, il virus ha continuato a essere rilevato nell'intestino. Il fatto è che le particelle di SARS-CoV-2 trovate nel tratto gastrointestinale entrano nel flusso sanguigno, inducendo l'organismo a produrre una risposta immunitaria caratteristica di MIS-C. Questo è il primo studio a dimostrare che le particelle di virus MIS-C nel sangue coincidono con una risposta iperinfiammatoria, secondo il pneumologo capo del Massachusetts Hospital Lel Yonker.

