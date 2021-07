Ddl Zan, Italia Viva spostato verso la Lega. Bonetti crede in Salvini

“Non ci possiamo permettere di non avere ancora una legge contro l'omotransfobia, quindi non capisco questo tentennamento del Pd che addirittura rimanda a settembre la decisione semplicemente perché di fronte a un testo che Italia Viva ha proposto che condanna l'omotransfobia siccome non è il testo originario non va bene”, dice il ministro della Famiglia e Pari opportunità, Elena Bosetti intervistata su Rai 3.

Per il Partito Democratico quella della Lega è solo tattica per affossare la norma ed è per questo che proseguiranno per la loro strada ed arriveranno alla conta in aula.