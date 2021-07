https://it.sputniknews.com/20210726/covid-19-figliuolo-entro-10-giorni-tamponi-a-prezzo-ridotto-ma-scuola-un-problema-12271972.html

Tamponi a prezzi ridotti per chi non si è ancora vaccinato ed è in attesa della prima dose, ma anche per quanti non possono vaccinarsi per problemi sanitari... 26.07.2021

2021-07-26T10:09+0200

coronavirus in italia

Il generale Francesco Figliuolo, Commissario all’emergenza sanitaria e per la campagna vaccinale, spiega a Canale 5 che entro 10 giorni “riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa del vaccino, deve fare il tampone per accedere al Green pass”, lo riporta TgCom 24.Ma a Morning News il generale giudica anche il dato sulle vaccinazioni del personale scolastico: “Abbiamo oggi 9 Regioni che viaggiano dal 77% al 50% di personale scolastico non vaccinato e questo non va bene”.E il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, ha confermato che la scuola riprenderà, in presenza, e con la mascherina. Ricordando poi che il ritmo delle vaccinazioni in questo campo deve aumentare.Situazione campagna vaccinaleIl generale i dice comunque soddisfatto di come procede la campagna vaccinale a livello nazionale.“Con le vaccinazioni stiamo procedendo molto bene, a ritmo di circa 500 mila al giorno (343.918 domenica 25 luglio). Gli italiani hanno capito che solo immunizzandoci tutti insieme si può sconfiggere il Covid. C'è ancora un pezzo di strada da fare, ma siamo all'ultimo miglio e io sono fiducioso”.E quindi l’invito: “Continuiamo a vaccinarci per il nostro bene e per bloccare definitivamente i contagi”.

Irina Derefko Bene, almeno questo pennuto nullafacente di yes man, potrà farne più di uno. Anche dove non batte il sole. 2

franco296 A proposito di militari, ma ve le ricordate le sentenze dei tribunali che hanno condannato in via definitiva lo Stato italiano per la somministrazione scellerata di vaccini ai suoi soldati? I suoi figli, i suoi eroi, giovani di vent’anni trattati da cavie e morti come cani. Abbandonati dalle istituzioni che difendevano e che per tutta risposta li hanno ricompensati con solerti negazioni, insabbiamenti e omertà. Pur di non ammettere l’ovvio: i vaccini sono certamente utili, ma non sono acqua fresca. E vanno usati con criterio, soprattutto sui giovani. E a maggior ragione se non si conoscono gli effetti a lungo termine di profilassi che vorrebbero difenderli da patologie che non mettono nemmeno lontanamente a rischio la loro vita. (Antonio di Siena - L'antidiplomatico) 1

coronavirus in italia