Consistente meteorite sorvola Svezia e Norvegia e si schianta a 60 km da Oslo – Foto, Video

Consistente meteorite sorvola Svezia e Norvegia e si schianta a 60 km da Oslo – Foto, Video

Un meteorite sufficientemente grande da raggiungere il suolo dopo l’impatto in atmosfera, è caduto nei pressi della capitale norvegese nella notte tra sabato e... 26.07.2021, Sputnik Italia

Una luce brillante è stata vista sia in Svezia che Norvegia e un potente boato udito in tutta l’area intorno all’una di notte del 25 luglio.La polizia dei due paesi scandinavi confinanti è stata allertata da centinaia di segnalazioni ma, a parte lo spavento e alcuni vetri andati in frantumi, non si segnalano feriti, ha riferito l'emittente norvegese NRK.Secondo la Norwegian Meteor Network (NMN), il meteorite è stato visibile per circa 5 secondi, come per altro mostrano i numerosi video forniti dalle telecamere di sorveglianza. Vegard Lundby del NMN ha affermato che il meteorite era visibile a 600 chilometri di distanza.L’impatto del corpo celeste, prima in atmosfera, poi i residui al suolo, ha creato potenti onde d’urto che hanno scosso porte e finestre pur non provocando gravi danni se non il comprensibile spavento nella popolazione. L'onda d'urto è stata rilevata dalle stazioni sismiche nel momento in cui il meteorite ha colpito il suolo, consentendo di determinare la posizione indipendentemente dalle osservazioni video. L’oggetto è precipitato in una foresta, fortunatamente non popolata neppure da escursionisti a quell’ora, a circa 60 chilometri da Oslo.Secondo l'analisi della Norwegian Meteor Network, il meteorite caduto non sarebbe di quelli che hanno avuto origine nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, a differenza della maggior parte di questo tipo di corpi celesti. Piuttosto si tratterebbe di uno di quegli oggetti chiamati ‘Asteroidi Aten’.Si tratta di un tipo di asteroidi che ruotano vicino alla Terra caratterizzati da un'orbita con semiasse maggiore inferiore ad un'unità astronomica. Cioè sono asteroidi con raggio leggermente inferiore alla distanza tra Terra e Sole ma la cui ellittica permette loro di incrociare l’orbita terrestre.Sono oggetti molto interessanti per gli astronomi, motivo per cui tutti i potenziali cercatori di frazioni e schegge dell'oggetto celeste sono stati invitati a contattare immediatamente gli scienziati professionisti.Secondo gli specialisti, vista la scala di impatto, il meteorite al suolo avrebbe potuto pesare una decina di chili e si spera di trovare schegge di diversi chili.

