Bufera sul programma di Rai1: "Fa lo spot all'utero in affitto"

Fratelli d'Italia ha annunciato che presenterà un'interrogazione in commissione di Vigilanza Rai per il racconto di una coppia gay che avrebbe fatto ricorso all'utero in affitto per avere figli andato in onda su Rai1.

È stato un esordio tra le polemiche quello di “Amore in quarantena 2”, la nuova stagione del programma condotto su Rai1 da Gabriele Corsi. La trasmissione, prodotta da Stand By Me, racconta le come gli italiani hanno vissuto le proprie storie d’amore confinati in casa per colpa della pandemia e come emergenza sanitaria, coprifuoco e divieti hanno messo alla prova legami e relazioni.Sabato scorso, alle 18, infatti, sono andate in onda due storie. Quella di Renato e Margareth, insieme da cinquant’anni, che hanno sofferto la lontananza dai nipotini e quella di Luca ed Emanuele, famiglia arcobaleno che durante la pandemia, come anticipava il sito della Rai, ha provato “la felicità più grande, quella di diventare genitori”.Ed è proprio la vicenda di quest’ultima coppia che ha fatto scoppiare le polemiche. Sono diversi i telespettatori che hanno segnalato i riferimenti alla maternità surrogata, vietata nel nostro Paese, accusando la prima rete del servizio pubblico di fare “pubblicità” ad una pratica discussa come quella della gestazione per altri.Il partito di Giorgia Meloni, in una nota, definisce uno “scandalo” il racconto andato in onda durante la trasmissione. “È vergognoso - conclude la nota di FdI - che sul servizio pubblico possano succedere queste cose, in palese violazione di una legge italiana”.

